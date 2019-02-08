Кубок Федерации. Шведки стали соперницами россиянок по стыковому матчу

Женская сборная России по теннису узнала соперниц по стыковому матчу за выход в плей-офф второй Мировой группы Кубка федерации. Ими стала команда Швеции, которая досрочно заняла первое место в подгруппе B.

Сборная России в свою очередь ранее заняла первое место в подгруппе А. Обе команды выступают в третьем дивизионе турнира и находятся в группе I зоны Европа/Африка. Очень матч определит участника плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, матчи которого пройдут весной.