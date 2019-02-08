В Стерлитамаке маршрутка врезалась в столб: пострадали 20 человек

В башкирском городе Стерлитамак маршрутка врезалась в столб.

Авария произошла днем 8 февраля. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №41. По предварительным данным, во время кругового движения водитель не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получили 20 человек. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, 14 человек были госпитализированы. Среди них трое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. С пострадавшими работает психолог.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. Стаж его работы – 25 лет. Полиция выясняет обстоятельства аварии.