В самарской колонии подрались и подожгли матрасы

Конфликт между заключенными с поджогом постельных принадлежностей произошел в самарской колонии № 5, он был оперативно разрешен.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСИН, подчеркнув, что пожар был потушен, а конфликт, в ходе которого незначительные травмы получили 15 заключенных, улажен.

На место происшествия прибыло руководство УФСИН по Самарской области во главе с генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Чобан-оглы Алмазовым. В колонию были приглашены представители прокуратуры и члены Общественной наблюдательной комиссии.