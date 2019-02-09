Тема:
Ситуация на Украине 1 час назад
9 февраля 201900:52
Участников встречи с Юлией Тимошенко забросали дымовыми шашками
В городе Белая Церковь встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями была сорвана неизвестными злоумышленниками.
Местным правоохранителями поступило анонимное сообщение о том, что во время выступления Юлии Тимошенко в припаркованном за сценой автомобиле Audi сработает взрывное устройство. Также во время выступления кандидата в президенты Украины неизвестные бросили две дымовые шашки в присутствовавших на встрече людей, передает ТАСС.
Злоумышленники были задержаны полицией. Кроме того, во время досмотра находившихся на площади людей еще у пяти человек были изъяты предметы, похожие на дымовые шашки. По данному факту открыто уголовное дело.
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