Участников встречи с Юлией Тимошенко забросали дымовыми шашками

В городе Белая Церковь встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями была сорвана неизвестными злоумышленниками.

Местным правоохранителями поступило анонимное сообщение о том, что во время выступления Юлии Тимошенко в припаркованном за сценой автомобиле Audi сработает взрывное устройство. Также во время выступления кандидата в президенты Украины неизвестные бросили две дымовые шашки в присутствовавших на встрече людей, передает ТАСС.

Злоумышленники были задержаны полицией. Кроме того, во время досмотра находившихся на площади людей еще у пяти человек были изъяты предметы, похожие на дымовые шашки. По данному факту открыто уголовное дело.