Российские биатлонистки провалили эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева заняли десятое место, уступив победителю гонки 4 минуты 39,2 секунды.

Стоит отметить, что россиянки выступали на соревнованиях в экспериментальном составе. Уже после первого этапа отставание от лидирующей группы стало критическим. Лишь на последнем этапе Ульяна Кайшева сумела немного подтянуть российскую сборную.

Победу же в эстафете одержали немецкие биатлонистки. Серебро досталось норвежкам, а бронза – француженкам.

Напомним, что ранее на этапе Кубка мира в Канаде мужская сборная России стала третьей в эстафетной гонке.