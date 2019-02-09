Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 февраля 201902:18

Российские биатлонистки провалили эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

EPA

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева заняли десятое место, уступив победителю гонки 4 минуты 39,2 секунды.

Стоит отметить, что россиянки выступали на соревнованиях в экспериментальном составе. Уже после первого этапа отставание от лидирующей группы стало критическим. Лишь на последнем этапе Ульяна Кайшева сумела немного подтянуть российскую сборную.

Победу же в эстафете одержали немецкие биатлонистки. Серебро досталось норвежкам, а бронза – француженкам.

Напомним, что ранее на этапе Кубка мира в Канаде мужская сборная России стала третьей в эстафетной гонке.

Сейчас

02:18

Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России

23:23

При перелете из Москвы в Сочи на борту самолета умер пассажир

22:32

В самарской колонии подрались и подожгли матрасы

19:58

Генконсульство РФ в Харькове атаковали яйцами и зеленкой

19:32

Мадуро готов провести досрочные выборы

19:08

Определены место и дата похорон Сергея Юрского

17:22

Путин осуществил перестановки в силовом блоке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сергей Юрский был не представителем культуры, а самой культурой

Сергей Юрский был не представителем культуры, а самой культурой

5 часов назад
США ответили на предложения Минобороны РФ по ДРСМД

США ответили на предложения Минобороны РФ по ДРСМД

2 часа назад
Генконсульство РФ в Харькове атаковали яйцами и зеленкой

Генконсульство РФ в Харькове атаковали яйцами и зеленкой

6 часов назад
"Северному потоку" быть. Франция и Германия нашли общий язык

"Северному потоку" быть. Франция и Германия нашли общий язык

6 часов назад
Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

Два поезда столкнулись в Испании, есть жертвы

4 часа назад
Скандальная реклама Reebok. Ошибка или тонкий расчет

Скандальная реклама Reebok. Ошибка или тонкий расчет

3 часа назад
Российские конькобежцы обновили рекорд по числу медалей на чемпионате мира

Российские конькобежцы обновили рекорд по числу медалей на чемпионате мира

5 часов назад
Украина "вытерла ноги" о стандарты ОБСЕ: Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы

Украина "вытерла ноги" о стандарты ОБСЕ: Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы

10 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Вышинскому продлили срок ареста

Вышинскому продлили срок ареста

9 часов назад
Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде

2 часа назад
Меркель опровергла слухи о разладе с Макроном

Меркель опровергла слухи о разладе с Макроном

8 часов назад
Четверо бойцов ДНР погибли при ликвидации последствий обстрела ВСУ

Четверо бойцов ДНР погибли при ликвидации последствий обстрела ВСУ

4 часа назад
В Стерлитамаке маршрутка врезалась в столб: пострадали 20 человек

В Стерлитамаке маршрутка врезалась в столб: пострадали 20 человек

4 часа назад
"Матрасотерапия" загнала пенсионеров в кредитную кабалу

"Матрасотерапия" загнала пенсионеров в кредитную кабалу

5 часов назад
Нападение США на Венесуэлу может повлечь войну в Латинской Америке

Нападение США на Венесуэлу может повлечь войну в Латинской Америке

5 часов назад
Умер енот из "Стражей галактики"

Умер енот из "Стражей галактики"

5 часов назад
В Китае программист создал приют для кошек с системой распознавания морд. Видео

В Китае программист создал приют для кошек с системой распознавания морд. Видео

6 часов назад
Японцы изготовят олимпийские медали из старых смартфонов и ноутбуков

Японцы изготовят олимпийские медали из старых смартфонов и ноутбуков

6 часов назад
В России выходит смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной селфи-камерой

В России выходит смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной селфи-камерой

6 часов назад
Чешский депутат назвал украинское правительство фашистским режимом

Чешский депутат назвал украинское правительство фашистским режимом

7 часов назад
МИД РФ сообщил о сигналах от Венесуэлы и других стран Латинской Америки

МИД РФ сообщил о сигналах от Венесуэлы и других стран Латинской Америки

8 часов назад
Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Названы российские цены на новую Toyota Corolla

8 часов назад
Почти каждый современный Android-смартфон можно заразить через картинку

Почти каждый современный Android-смартфон можно заразить через картинку

8 часов назад
Путин осуществил перестановки в силовом блоке

Путин осуществил перестановки в силовом блоке

8 часов назад
Российские коммуналки дорожают

Российские коммуналки дорожают

10 часов назад
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его

Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его

11 часов назад
Русский, еврей, украинец и турок: четыре мужа актрисы Даниловой оказались "клонами"

Русский, еврей, украинец и турок: четыре мужа актрисы Даниловой оказались "клонами"

11 часов назад
Челябинский барак выдали за новостройку и хотели продать

Челябинский барак выдали за новостройку и хотели продать

11 часов назад
Не совсем февраль: чего ждать от погоды в выходные

Не совсем февраль: чего ждать от погоды в выходные

11 часов назад
Евангелие на русском языке связало декабристов и Достоевского

Евангелие на русском языке связало декабристов и Достоевского

11 часов назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

11 часов назад
Новый Opel Corsa: первое изображение

Новый Opel Corsa: первое изображение

12 часов назад
Президент выступит с Посланием Федеральному Собранию 20 февраля

Президент выступит с Посланием Федеральному Собранию 20 февраля

12 часов назад
Польза и вред кофе: почему здесь до сих пор ничего не ясно

Польза и вред кофе: почему здесь до сих пор ничего не ясно

13 часов назад
Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"

Dream team снова вместе: Киркоров уверен в успехе "русского Тимберлейка" на "Евровидении"

13 часов назад
13 малоизвестных мультфильмов, номинированных в свое время на "Оскар"

13 малоизвестных мультфильмов, номинированных в свое время на "Оскар"

15 часов назад
6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели

6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели

15 часов назад
Google: российский гейминг растёт в два раза быстрее мирового

Google: российский гейминг растёт в два раза быстрее мирового

16 часов назад
Константин Лосюков, Knight Frank: будущее офисов за технологиями, медиа и электронной коммерцией

Константин Лосюков, Knight Frank: будущее офисов за технологиями, медиа и электронной коммерцией

16 часов назад
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

07.02.2019 11:40
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40