Артемий Панарин: партнеры по клубу понимают мои желания

Нападающий хоккейной сборной России и клуба "НХЛ" "Коламбус Блю Джакетс" Артемий Панарин подтвердил журналистам свое желание оказаться на рынке неограниченно свободных агентов. Как уже сообщали Вести.Ru, игрок отказался от продления контракта.

"Да, я хочу выйти на рынок, — цитирует Панарина официальный сайт Национальной хоккейной лиги. – Жизнь одна, шанс стать свободным агентом тоже может быть один, и я хочу попробовать. Хочу заметить, что у "Коламбуса" тоже будет шанс, но посмотрим, что будет летом, если я буду чувствовать, что есть более интересные варианты".

Россиянин отметил, что у него пока нет каких-то внутренних предпочтений насчет будущей команды: "Посмотрим, что будет летом, но сейчас я не знаю, чего хочу. Сейчас я сосредоточен на продолжении сезона и искренне хочу помочь "Коламбусу" выиграть Кубок Стэнли. Я буду стараться так же, как и всегда".

При этом, несмотря на определенные сложности во взаимоотношениях с руководством, Панарин отметил, что у него нормальные отношения с другими игроками: "Партнеры меня понимают и поддерживают. Все в порядке. Я готов ко всему. Сейчас просто наслаждаюсь и играю в хоккей. Если меня обменяют, значит, так тому и быть".

Наш форвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля, если до этого не подпишет новы контракт с "синими жилетами" или другой командой, куда может быть обменян до "дня Х" в НХЛ, намеченного на 25 февраля.