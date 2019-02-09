Диего Симеоне зарабатывает больше всех тренеров в мире

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне возглавил рейтинг-лист заработков тренеров клубов из пяти ведущих европейских футбольных лиг. 48-летний аргентинец получает на руки в своей команде 3,3 млн евро в месяц до уплаты всех налогов.

Вторую строчку в этой классификации, которую составила французская газета L’Équipe, занимает другой тренер испанской Ла Лиги — Эрнесто Вальверде из "Барселоны" — 2 млн в месяц. Третий в списке – самый богатый наставник английской премьер-лиги Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" – 1,9 млн евро.

В топ-6 самых зарабатывающих тренеров вошли Массимилиано Аллегри из итальянского "Ювентуса" (1,14 млн евро в месяц), Карло Анчелотти из "Наполи" (980 тыс. евро) и Мануэль Луис Пеллегрини из английского "Вест Хэма" (950 тыс. евро).

Отстают от своих коллег представители немецкой бундеслиги и французской Лиги 1. Нико Ковач из мюнхенской "Баварии" (580 тыс. евро в месяц) только на общем 8-м месте, а Томас Тухель из "Пари Сен-Жермен" (420 тыс. евро) даже не входит в десятку самых зарабатывающих. Не попал в топ-10 и наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари (400 тыс. евро).