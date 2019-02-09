Нейтралы призвали Мадуро провести выборы, но Гуайдо не признали
Поистине главное сейчас для всего мира — это противостояние в Венесуэле. Точнее так: для тех, кто не занимается Латинской Америкой постоянно, все эти имена — наверное, никак не меньшая экзотика: президент Мадуро, самопровозглашенный президент Гуайдо. Однако, как думается, всем понятно, что это куда больше, чем ссора двух венесуэльцев.
Мы говорили о "распиаренной" американцами попытке доставить свою гуманитарную помощь в Венесуэлу через соседнюю Колумбию. Экономическая ситуация в Венесуэле тяжелая уже давно, но что же это США устроили настоящее шоу с гуманитарной помощью только теперь?
Так ведь именно с подачи американцев выискалась фигура Гуайдо, которую можно было выдвинуть, а он готов подыграть. Гуайдо не исключил уже и вторжения. Стоит ли удивляться, что на этом фоне сторонники Мадуро называют проект с американской гумпомощью "троянским конем"?
Что, однако, отличает происходящее сейчас от былых проектов США по смене власти в Латинской Америке? Отличие — в том, что в этот раз у них уже точно не получилось добиться своего с наскока. Гуайдо уже полмесяца как провозгласил себя президентом, но венесуэльская армия — все еще за Мадуро, да и во внешнем мире хватает оговорок. Из-за особой позиции Италии единой позиции нет у Евросоюза. А в Латинской Америке отличные от США взгляды на происходящее выразили не только "красные" (Куба, Никарагуа и Боливия), но и упрямый Сальвадор, и огромная Мексика, и — что очень важно — респектабельный Уругвай, который традиционно берет не себя роль регионального "распасовщика".
В Монтевидео собралась так называемая конференция нейтралов. Европейцев принимал президент Табаре Васкес, который, еще будучи мэром Монтевидео, в свое время отказался вручать ключи от города президенту Бушу-старшему. К неудовольствию Мадуро собравшиеся призвали провести в Венесуэле новые выборы. Но к неудовольствию США не спешат признавать президентом Гуайдо.
Переговоры в Монтевидео растянулись, и у участников было время, чтобы посмотреть по сторонам. Прямо под окнами — конная статуя Хосе Артигаса. Мавзолей героя Уругвая взглядом не охватить — надо спускаться под землю. На стенах — цитаты борца за независимость. "Выбор стоит только между свободой и деспотизмом", — написал Артигас в начале XIX века. Ситуация в Венесуэле напомнила Латинской Америке те времена.
Убегающая от ворот Старого города улочка Саранди — вроде бы за сценой мировой дипломатии. Но это если не присматриваться к витринам ювелирных лавок. В них — распиленные напополам жеоды аметиста. Национальный камень. И дело не только в том, что его тут добывают.
"Этот камень снаружи неприглядный, но внутри он такой же красивый, как и вся наша Латинская Америка. Этим камням более 100 миллионов лет. У этого экземпляра есть особенность. Большая глубина и при этом крупные кристаллы темного цвета", — рассказал ювелир Мигель Акаканян.
Похоже, ведь и на Венесуэлу. Не очень благополучная страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Но механизм Монтевидео, запущенный после встречи Контактной группы в уругвайской столице, базируется на том, что никакие силовые шаги в отношении Боливарианской республики неприемлемы.
"Мы стремимся к диалогу и предотвращению интервенции" — под такими лозунгами в Монтевидео собираются на митинги простые уругвайцы. Слишком плохие воспоминания.
"У нас в Уругвае в 1973 году произошел военный переворот, профсоюзы объявили всеобщую забастовку в защиту свободы и демократии, а не в защиту действовавшего на тот момент правительства", — отметил Фернандо Гамбера, член исполнительного комитета Объединенных профсоюзов Уругвая.
"Это отметка тех времен, которые именуются военной диктатурой", — сказал Николай Софинский, посол РФ в Уругвае, наблюдатель от России при Латиноамериканской ассоциации интеграции.
У входа в штаб-квартиру ассоциации в Монтевидео — сразу несколько бюстов тех, кто отстаивал независимость своих стран. В центре — Симон Боливар. Национальный герой Венесуэлы мечтал о Латинской Америке без границ и уж точно без иностранных вмешательств.
"Мы поддерживаем все инициативы, которые касаются именно диалогового формата решения. Это означает, что стороны сами должны договориться между собой. Никаких предварительных условий, никаких навязываний извне и никаких форм вмешательства", — подчеркнул Софинский.
Памятник Фаддею Беллинсгаузену в районе Пунта-Горда — это тоже уголок России в Монтевидео. Там назначаем встречу Херардо Блейеру. Тонкий аналитик, он предсказал приход к власти правых в Бразилии за несколько лет до победы Болсонару. Но говорим, конечно, о Венесуэле.
"Венесуэла находится на перепутье, как и вся Южная Америка. Милитаризация Южной Америки может привести к утрате автономности ее стран. К счастью, мы можем сказать, что Россия, Китай, значительное количество европейских государств и государств Латинской Америки концентрируют свои усилия для избежания милитаризации, совместно ищут политический путь", — сказал Херардо Блейер, вице-президент Института Беринга – Беллинсгаузена, политолог.
Почти 90 лет назад на передовице уругвайской El País — тоже новости о конференции в Монтевидео. Седьмая панамериканская в 1933-м проходила в зале потерянных шагов в парламенте страны. Кстати, самом большом в Южной Америке. Озабоченный недовольством южноамериканцев по поводу бесконечных вмешательств США в их дела Рузвельт объявляет о начале политики доброго соседа. Она должна была прийти на смену политики большой дубинки.
Впрочем, несла вахту добрососедства Америка недолго. Впереди была Вторая мировая война, потом — холодная. В 1936-м Рузвельт еще раз приехал в Монтевидео. В благодарность за обещанный мир в его честь даже разбили парк. Тогда казалось, что в своей латиноамериканской политике США больше никогда не заблудятся в трех соснах. Вернее, в трех эвкалиптах.
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