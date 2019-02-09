Россия и ЕС подумывают о переходе на расчеты в евро

Замглавы МИД России Александр Панкин в субботу сообщил о планах России и Евросоюза перейти на евро в расчетах за товары и услуги. Как рассказал Панкин РИА Новости, высокопоставленные европейские чиновники, включая членов Еврокомиссии, высказываются за переход в торговле на евро.

"Мы тоже рассматриваем эту возможность", — добавил Панкин.

По словам дипломата, сложно ответить на вопрос, произойдет ли это в 2019 году, так как отношения России и ЕС "находятся не в лучшей форме".

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС расширить использования евро в стратегических секторах экономики.