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9 февраля 201914:30

Гибель группы Дятлова: разгадка - на последнем фото

Прокуратура Свердловской области собирается поставить точку в расследовании трагедии перевала Дятлова.

В сентябре в генпрокуратуру РФ обратились родственники погибших, было принято решение возобновить расследование. В марте планируется выезд на место событий.

Группа, состоящая из 9 студентов под руководством Игоря Дятлова, погибла зимой 1959 года во время лыжного похода по северному Уралу. До места назначения группа не добралась. Позже было установлено, что в ночь с 1 на 2 февраля молодые люди в спешке покинули свою палатку, после чего в течение нескольких часов погибли от холода.

При вскрытии у троих были обнаружены тяжелые телесные повреждения.

60 лет назад установить причины трагедии не удалось. Следователи не нашли следов криминала, в материалах записали: причина – стихийная сила, которую люди не смогли преодолеть.

В настоящий момент прокуратура рассматривается три версии произошедшего: лавина, ураган или "снежная доска". Наиболее реалистичной выглядит последняя.

Перевал, который сейчас известен как "перевал Дятлова" располагается между горой Холатчахль высотой почти 1100 метров и безымянной вершиной высотой 905 метров. Туристы шли с юга. Предполагается, что почти весь день 1 февраля они посвятили восхождению на вершину Холатчахля. А далее их путь должен был пролегать на запад и северо-запад, к следующей вершине — Оротрен. По всей видимости, Дятлов собирался вести группу по склонам. Возможно, именно по этой причине было принято решение разбить лагерь на восточной, подветренной стороне горы — всего в 300 метрах от вершины, а не спускаться вниз, в долину одного из притоков реки Лозьва. Известно, что палатка была установлена на участке крутизной порядка 18-20 градусов. И чтобы расчистить под нее площадку, дятловцы срезали часть снега на склоне на высоту примерно 1 метр.

При этом, судя по архивным данным с соседних метеостанций, зимой 1959-го в этом районе наблюдались сразу несколько волн мощных потеплений. О том, что температура менялась в широком диапазоне, говорят и записи Игоря Дятлова в дневнике: то мороз до 26 градусов, то всего минус 8 утром, даже не на пике прогрева.

Второй важный фактор — снег. Момент установки палатки — около 5 часов вечера. На сохранившихся фотографиях видно, что сугробы очень высокие, туристы в них по пояс. Заметно, как метет. Такое может быть только при сильном ветре, дующем с вершины горы.

Важно не только количество снега, но и его структура. Согласно данным с ближайшей к перевалу Дятлова метеостанции Няксимволь, накануне трагедии выпало почти 20 мм осадков — это две трети месячной нормы. При этом высота снежного покрова увеличивалась только до 27 января. После этого сугробы стали оседать. Причина — температурно-ветровое уплотнение.

Снежный покров формировался неравномерно. Из-за перемен погоды в толще снега могли образоваться по меньшей мере 2 слоя глубинной измороси — фактически 2 прослойки льда в 16 и 22 сантиметрах от земли. Верхний слой снега при этом был очень плотный, как говорят в таких случаях специалисты, на склоне сформировалась "снежная доска". Подрезав часть сугроба, туристы, вероятно, нарушили его целостность.

"Постепенно по всему склону идет разгрузка слоя... Разгрузка постепенная, приводит к тому, что снег не сразу сползает. Вот этого постепенного изменения нагрузки, я думаю, они не ожидали. И как мне кажется, на них надвинулась снежная глыба", — говорит доцент кафедры криолитологии и гляциологии МГУ имени Ломоносова Наталья Володичева.

Судя по фото, сделанным уже следователями на месте, снег накрыл палатку не полностью, а с одной стороны. И как считают эксперты, это объясняет характер травм, которые получили трое участников похода: сломанные ребра и внутренние кровотечения. В отчетах о вскрытиях в качестве причины указывалось "воздействие большой силы". Самые тяжелые повреждения получил Николай Тибо-Бриньоль, он, вероятно, находился с самого края палатки: у него патологоанатом обнаружил тяжелую черепно-мозговую травму.

Что было дальше, понять нетрудно. Зная об опасности повторного схода, туристы поспешили покинуть палатку. Они двинулись вниз по склону, ведь именно там находился лес, следовательно, и топливо для костра — единственный шанс дожить до рассвета. Дятловцы попытались развести огонь, но это их не спасло. Уральский холод оказался сильнее. Конечно, пока это только теория. Подтвердить ее или опровергнуть должны 9 специализированных экспертиз, запланированных прокуратурой. Огласить результат и поставить точку в деле ведомство рассчитывает в августе 2019 года, сообщают "Метеовести".

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