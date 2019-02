Лазарев рассказал о своем сыне

Певец Сергей Лазарев рассказал о реакции сына на песню, посвященную ему. В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" Лазарев сказал, что его четырехлетний сын Никита "очень растрогался", впервые побывав на концерте отца. "N-тур" посвящен Никите, который впервые сидел в зале как полноценный зритель.

Сергей Лазарев в этом году представит Россию на "Евровидении". Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев на конкурсе в 2016 году с песней You’re the only one занял третье место.

Услышав песню, посвященную ему, мальчик прибежал в гримерку к отцу, "обнял меня и минут пять плакал, не переставая", поделился музыкант трогательной историей. В свою очередь Лазарев сам не смог сдержать слез, увидев выступление сына на детском утреннике.

"Я снимал и ревел", — вспоминает Лазарев свою реакцию на первое выступление сына.

Он признался, что в тот момент, когда о рождении ребенка широкой публике было еще неизвестно, Никита уже наблюдал выступление отца на "Евровидении-2016", сидя перед телевизором.

"Мелкий ждал меня, смотрел по телевизору", — рассказал он.

Певец отметил, что все свое свободное время проводит с ребенком. Мальчик ходит в секцию футбола, занимается плаванием, скоро приступят к занятиям английским языком.