Жители Казахстана устроили "паломничество" с ведрами к перевернутому спиртовозу. Видео

Авария грузовика, перевозившего спирт, вызвала заметное оживление среди жителей одного из районов Костанайской области Казахстана. Очевидцы и участники событий сняли на видео спонтанную добычу алкоголя подручными средствами.

Как сообщает портал Tengrinews.kz, в минувшую среду, 6 февраля, 60-летний водитель фуры не справился с управлением на трассе Алма-Ата – Екатеринбург. Цистерна со спиртом отцепилась от тягача и перевернулась, вылетев за пределы проезжей части.

Алкоголь полился на землю, однако мужчины, оказавшиеся поблизости, и те, кого они успели известить о неожиданном событии, организовали "спасательную" операцию.

При помощи ведер, бидонов и других емкостей им удалось собрать часть спирта из придорожной канавы.