Конькобежка Воронина выиграла бронзу чемпионата мира на дистанции 5000 метров

В немецком Инцелле продолжается чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В третий соревновательный день российская спортсменка Наталья Воронина заняла третье место в забеге на дистанции 5000 метров.

Победу одержала Мартина Сабликова из Чехии, которая стала 15-кратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях. Второй результат показала представительница Нидерландов Эсме Виссер. Отметим, что ранее Воронина завоевала бронзу чемпионата мира на дистанции 3000 м.

Также в третий соревновательный день мужчины бежали 1000 метров. Весь пьедестал заняли голландцы. Первым стал Кай Вербей, вторым Томас Крол, третьим — Кьелд Нейс. Лучший из россиян Денис Юсков показал пятый результат, Павел Кулижников — шестой, а Виктор Муштаков — седьмой.