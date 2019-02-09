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Ситуация на Украине 43 минуты назад
9 февраля 201917:45
На встречу с Тимошенко пришли люди с ножами и газовыми баллончиками
В субботу на Контрактовой площади в Киеве были задержаны несколько подозрительных молодых людей. Как сообщили РИА Новости в киевской полиции, неизвестные были вооружены пистолетом и ножами. С собой они захватили зеленку и газовые баллончики.
На площади кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко должны была встретиться со своими избирателями. Организованные провокаторы попытались сорвать и предыдущее выступление Тимошенко в городе Белая Церковь. Неизвестные бросили в толпу дымовые шашки.
В президентских выборах на Украине 31 марта будут участвовать 44 кандидата.
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