Саночники Павличенко и Репилов заняли два первых места на чемпионате Европы

В немецком Оберхофе продолжается чемпионат Европы по санному спорту, который проводится в рамках этапа Кубка мира. Российский саночник Семен Павличенко завоевал золото соревнований, у его партнера по сборной Романа Репилова — серебро.

По сумме двух попыток Павличенко в личных соревнованиях у мужчин показал результат 1 минута 26,203 секунды, Репилов отстал на 0,044 секунды. Третье место занял латвиец Кристерс Апарйодс (отставание +0,181). Еще один россиянин Максим Аравин показал 11-й результат (0,482).

Отметим, что Павличенко в четвертый раз стал чемпионом Европы в личных гонках, еще одну победу он одержал в смешанной эстафете.