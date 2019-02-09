У Эйфелевой башни сожгли машину контртеррористов

В Париже манифестанты из числа "желтых жилетов" подожгли машину военного антитеррористического патруля "Сантинель". Перед этим они сделали на переднем стекле автомобиля оскорбительную для военных надпись.

Обычно в каждой такой машине находится от четырех до шести солдат с автоматами, поэтому пока непонятно, как автомобиль подожгли, отмечает ТАСС.

У Эйфелевой башни в субботу вечером были задержаны несколько человек. Сейчас манифестанты находятся на площади Трокадеро на правом берегу Сены. Они жгут файеры, выкрикивают антиправительственные лозунги и расходиться не собираются. Хотя организаторы обещали, что акция должна была уже завершиться в районе Марсова поля. Местные СМИ не исключают, что часть "желтых жилетов" попытается возобновить манифестацию на Елисейских полях.

Во французской столице задержан 21 человек, 16 из них были взяты под стражу.

В ходе субботней акции протестующие нападали на отделения банков, кафе и рестораны. Так, ранее сообщалось, что один из офисов крупной страховой компании был полностью разгромлен. Погромщики также устроили несколько пожаров на проезжей части.

В середине дня в городе произошли серьезные стычки с полицией, Одному из участников акции протеста взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.

По данным полиции, в манифестациях приняли участие около 4000 человек.