Президенту Финляндии предстоит операция

В ближайшие две недели президенту Финляндии Саули Ниинисте предстоит операция на бедре. О том, что его ждет операция, Ниинисте рассказал в своем Facebook сразу после благотворительного хоккейного матча в поддержку борьбы с изменениями климата. Президент Финляндии сыграл с такими хоккейными звездами, как Яри Курри и Вячеслав Фетисов.

"К сожалению, для меня это последняя игра сезона, — сообщил он. – В течение двух недель запланирована операция на бедре". Ниинисте выразил надежду, что в следующем сезоне игра будет еще лучше, передает РИА Новости.

У 70-летнего Ниинисте – незначительные симптомы болезни суставов. В августе 2018 года он перенес небольшую однодневную операцию.