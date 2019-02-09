Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Нью-Йорке состоялась встреча между местными "Айлендерс" и "Колорадо Эвеланш". Хозяева льда добились победы в овертайме со счетом 4:3. Ворота "лавин" защищал Семен Варламов.

Российский вратарь отразил 37 бросков из 41 по своим воротам. Однако этого не хватило для победы. Еще один представитель России защитник "Колорадо" Никита Задоров голевыми действиями не отметился.

Результаты других матчей дня в НХЛ: "Филадельфия Флайерз" – "Анахайм Дакс" – 6:2, "Бостон Брюинз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 5:4 ОТ, "Баффало Сейбрз" – "Детройт Ред Уингз" – 3:1.