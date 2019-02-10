В булочной французского города Лион произошел взрыв, погибли взрослый и ребенок

В булочной французского города Лион прогремел взрыв, затем возник пожар. В результате погибли два человека – взрослый и ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Сообщается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх, уточняет РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание.

Причина взрыва неизвестна. Проводится расследование.