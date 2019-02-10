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10 февраля 201907:44

Трамп невольно оказал поддержку рыбному промыслу России

По версии телеканала CNN, Дональд Трамп, введший пошлины на товары из Китая, оказался повинен в том, что в американских школьных столовых подают палочки из российской рыбы. Рыбаки Аляски, по сведениям канала, страдают от конкуренции с Россией, особенно на рынке минтая. Добытый в России минтай обрабатывают в Китае, затем он поступает в США – в заморозке, в виде имитации крабового мяса или в панировке.

Российская рыба имеет преимущество в цене, сообщает РИА Новости. Ожидалось, что пошлины в отношении товаров из Китая сведут его на нет, но торговый представитель США исключил российскую рыбу из списка товаров, облагающихся повышенной пошлиной. Таким образом, преимущество российского минтая перед американским осталось, а из-за ответных санкций Пекина американские рыбаки имеют лишь ограниченный доступ к китайскому рынку.

Российский минтай дешевле американского. В 2017 году около половины всей рыбы, подававшейся в школьных столовых США, была выловлена в российских водах. В Китае ее обрабатывали и накачивали добавками. Доля России на американском рынке замороженного минтая составляет примерно 200 миллионов долларов.

При этом российский минтай стоит дешевле американского, что позволило получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, уточняется в сообщении.

В 2018 году США и Китай несколько раз взаимно повышали пошлины на ряд товаров. В начале декабря на саммите G20 в Аргентине была достигнута договоренность о перемирии в этой торговой войне. Однако Трамп не намерен смягчать требования, такие, например, как защита интеллектуальной собственности.

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