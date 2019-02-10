Тема:
Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад
Абэ полон решимости вместе с Путиным разобраться с мирным договором
Глава японского правительства Синдзо Абэ пообещал продолжить переговоры по заключению мирного договора с Россией. Видео с обращением премьер-министра появилось в YouTube.
В нем Абэ призывает не оставлять проблему будущим поколениям и постараться решить вопрос в ближайшее время. Японский премьер отметил, что поставить точку в вопросе подписания мирного договора с Россией он намерен совместно с Владимиром Путиным. В начале января японский премьер уже заявил, что в 2019 году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между Россией и Японией.
Отношения Москвы и Токио долго время омрачает отсутствие мирного договора и территориальные споры. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако в 1956 году была подписана совместная декларация, по которой Москва соглашалась рассмотреть передачу островов Хабомаи и Шикотана, однако реализован проект не был.
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