Тема:
Обмен санкциями 20 минут назад
Гренелл заявил "неблагоразумным" немцам, что "Россия на пороге"
Администрация США не удовлетворена планами правительства Германии по увеличению расходов на оборону, хотя их рост в ближайшие пять лет и будет миллиардным. Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до полутора процентов ВВП "недостаточны": НАТО требует двух процентов до 2024 года, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Это не "американские требования", которые Германия должна выполнять, а обязательства оборонного альянса, членом которого является Германия, подчеркнул он.
"Америка всего лишь напоминает своему великому союзнику, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия — на пороге, и всем должном быть ясно, что НАТО сейчас нужно укреплять", — сказал посол.
Американский дипломат также снова — и на этот раз необычайно резко — осудил строительство газопровода "Северный поток-2", которое поддерживает правительство ФРГ. "Если Германия действительно обеспокоена по поводу российского ядерного оружия, не следует ли ей воздержаться от предоставления Москве большего влияния, когда она закупает российский газ?" — спрашивает Гренелл.
"И позвольте мне прояснить одну вещь: мы принципиально не против российского газа в Европе. Но мы против слишком большого количества российского газа, которое загоняет наших партнеров в зависимость. Мы были согласны с "Северным потоком-1", но "Северный поток-2" — это уже слишком", — заявил посол.
Гренелл также раскритиковал специальный механизм Евросоюза по торговле с Ираном (INSTEX), анонсированный недавно властями Франции, Германии и Великобритании. INSTEX стал ответом Европы на выход Соединенных Штатов из "ядерной сделки" с Ираном. Посол назвал его проявлением "неуважения" к Вашингтону, заявив: "Обходить американские санкции неблагоразумно".
Ранее по теме
-
Глава НАСА может посетить Россию в ближайшие месяцы3 часа назад
-
"Без комментариев": Совет Европы отказался говорить о российских деньгах7 суток назад
-
Володин предложил Совету Европы вернуть 10 миллиардов8 суток назад
-
Александр Рар: Европе нужна эмансипация от Америки8 суток назад
-
США сняли санкции с трех связанных с Олегом Дерипаской компаний13 суток назад
-
ЕС опубликовал первый санкционный список по химоружию19 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Желтые жилеты" атаковали парижские банки
- Озвучена новая версия смерти Децла
- Власти прокомментировали сообщение о выселении на улицу 92-летней тыловички
- В любовном треугольнике создателя Amazon появился четвертый
- Комик Зеленский пообщался с ветеранами АТО
Самое читаемое
-
Известную пианистку, собиравшую деньги на лечение редкой болезни, поймали с героином
- 6-летний мальчик сгорел, запертый родителями в машине
- Москвичка попала в больницу после драки на родительском собрании
- В 35 лет трагически погибла врач сборной России
- Красавица-депутат сразила откровенным нарядом. Фото
- Смертельное падение: не уследившая за малышом няня снова ищет работу
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: на этот раз без сюрпризов?
- Почему рекордный приток капитала на рынок РФ может таить опасность?
- 6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели
- Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков
- Рынок нефти: в шаге от падения
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
- Суперкар Lamborghini Huracan Evo – российская премьера и цены!
- Новый Subaru Legacy: турбонаддув и мегапланшет в стиле Tesla
- В России начали выпускать обновленный Nissan Qashqai
- Роскачество: "паленый" бензин найден на 7 из 60 российских АЗС
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Родительский контроль: почему нельзя ограничивать время детей в интернете
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Полезно или нет: все, что нужно знать о консервах в рационе
- Сотрясение мозга лучше всего лечить на беговой дорожке
Вести в 20.00
-
Остап Бендер и дядя Митя: так сыграть мог только Сергей Юрский
- Пенсионеры отдали все деньги за волшебные матрасы
- Наших паралимпийцев восстановили в правах
Вести-Москва
-
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его
- Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского
- Ирина Муравьева отмечает юбилей
- Сделать мозг прозрачным: инновации в российской нейронауке
- "Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба