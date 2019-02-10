Гренелл заявил "неблагоразумным" немцам, что "Россия на пороге"

Администрация США не удовлетворена планами правительства Германии по увеличению расходов на оборону, хотя их рост в ближайшие пять лет и будет миллиардным. Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до полутора процентов ВВП "недостаточны": НАТО требует двух процентов до 2024 года, заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Это не "американские требования", которые Германия должна выполнять, а обязательства оборонного альянса, членом которого является Германия, подчеркнул он.

"Америка всего лишь напоминает своему великому союзнику, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия — на пороге, и всем должном быть ясно, что НАТО сейчас нужно укреплять", — сказал посол.

Американский дипломат также снова — и на этот раз необычайно резко — осудил строительство газопровода "Северный поток-2", которое поддерживает правительство ФРГ. "Если Германия действительно обеспокоена по поводу российского ядерного оружия, не следует ли ей воздержаться от предоставления Москве большего влияния, когда она закупает российский газ?" — спрашивает Гренелл.

"И позвольте мне прояснить одну вещь: мы принципиально не против российского газа в Европе. Но мы против слишком большого количества российского газа, которое загоняет наших партнеров в зависимость. Мы были согласны с "Северным потоком-1", но "Северный поток-2" — это уже слишком", — заявил посол.

Гренелл также раскритиковал специальный механизм Евросоюза по торговле с Ираном (INSTEX), анонсированный недавно властями Франции, Германии и Великобритании. INSTEX стал ответом Европы на выход Соединенных Штатов из "ядерной сделки" с Ираном. Посол назвал его проявлением "неуважения" к Вашингтону, заявив: "Обходить американские санкции неблагоразумно".