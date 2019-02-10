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10 февраля 201914:39

Германия не исключает новой гонки вооружений

EPA

Министр экономики Германии Петер Альтмайер не исключает никаких вариантов в ситуации с разрывом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам министра, он рассчитывает, что американцы и русские в конечном итоге придут к соглашению.

Однако, по его мнению, неправильно с самого начала исключать идею о модернизации вооружений, как делают некоторые. "Это ослабило бы нашу позицию на переговорах", — сказал Альтмайер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Только если европейцы и американцы продемонстрируют свою решимость и способность действовать, Москва будет готова принять во внимание озабоченности Запада, считает он.

"Конкретно это означает: если в конечном итоге мы хотим реального разоружения, мы не можем заранее категорически исключать какие-либо варианты", — сказал Альтмайер.

В России не намерены втягиваться в гонку вооружений с США и ждут конкретных предложений от американского президента Дональда Трампа, заявившего о возможности перезаключения Договора о РСМД. "Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров — в виде концептуальных схем", — заявил на днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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