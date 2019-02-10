У Петра Зайченко случился инфаркт. Он в реанимации

В воскресенье Артем Папкин, внук российского актера Петра Зайченко, рассказал ТАСС о самочувствии артиста. 75-летний Зайченко в пятницу был доставлен в больницу с инфарктом.

Как рассказал Папкин, его дед лежит в реанимации в Волгоградской областной больнице.

"Состояние стабильное, но тяжелое, все идет так, как обычно идет при инфарктах. Угрозы жизни нет", - уточнил Папкин.

Заслуженный артист РФ Петр Зайченко известен по фильмам "Парад планет", "Такси-блюз", а также сериалу "Дальнобойщики".