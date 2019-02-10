"Техника — это все-таки техника": Рогозин объяснил неудачные пуски ракет

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков космических ракет. В программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Рогозин объяснил неудачи техническим сбоем. Несмотря на высокую надежность отечественных разработок, остаются доли процента вероятности таких сбоев.

Он отметил надежность ракет "Союз", разработанных еще легендарным конструктором Сергеем Королевым. И напомнил, что именно надежность корабля "Союз-МС" помогла спасти жизни экипажа во время аварии в октябре 2018 года. Причем именно на том "участке" полета, на котором спасти человеческие жизни не удавалось при пусках ракет в других странах. "Но техника — это техника", — сказал Рогозин.

После "разбора полетов" и работы спецкомиссии причины технического сбоя устранены, также введен дополнительный жесточайший контроль, включая видеозапись всех этапов сборки. Дополнительно сразу после аварии в конце прошлого года провели четыре контрольных пуска этой же ракеты. Причем пятый пуск проводился с пилотируемым кораблем.

"Жизнеспособность станции восстановлена", — сказал Рогозин.

Он добавил, что на сегодняшний день именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.