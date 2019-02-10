Тема:

Умер Сергей Юрский 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 февраля 201921:20 Полина Ермолаева

Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя

8 февраля не стало Сергея Юрского. Выдающийся актер и режиссер скончался в Москве на 84-м году жизни, оставив после себя огромное наследие из блестяще сыгранных ролей. Каждый образ Сергея Юрского уникален.

Всесоюзную славу актеру принесла роль директора школы-коммуны для беспризорников Викниксора в фильме "Республика ШКИД". Потом был его интеллигентный Остап Бендер в "Золотом теленке". И, конечно, всенародно любимый дядя Митя в фильме "Любовь и голуби".

Почти полсотни ролей в кино, и каждая — эталон мастерства. Не говоря о служении в театре, которому он был беззаветно предан. Каким Сергей Юрский останется в нашей памяти?

Остап был мечтой. Детской. 18 раз Юрский ездил к Швейцеру на пробы, чтобы сыграть не комедию – драму — и остаться лучшим Бендером в кино. Как в театре — лучшим Чацким.

В Большой драматический поступил еще на третьем курсе — Товстоногов собирал не труппу — коллекцию драгоценных талантов, лучшую в СССР.

"Театр рождается не на сцене и не в зрительном зале, а на столкновении двух энергий", — считал народный артист РСФСР Сергей Юрский.

В БДТ он обрел и преданного зрителя, и любовь на всю жизнь — Наталью Тенякову – и, конечно, исполнил лучшие роли.

"Старика надо играть. Старик не должен быть стариком на сцене. Я играл старика в тридцать лет", — рассказывал Юрский. Про тот спектакль и вспомнил Владимир Меньшов, когда звал в "Любовь и голуби". В 49 Юрский сыграл дядю Митю.

Режиссер кричал "мотор" и ложился на пол от хохота. "Каждое его появление на площадке заставляло всех нас подтягиваться. И вообще всякое общение с ним было такое, что человек становился лучше", — вспоминает народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов.

Самого народного героя сыграл потомственный интеллигент и тонкий интеллектуал. Юрский, конечно, больше чем артист, — мыслитель, писатель, режиссер, драматург: он писал пьесы под псевдонимом Игорь Вацетис. Он читал со сцены лучше всех.

В БДТ он прослужил 20 лет, и это были золотые годы, которые сменила полоса отчуждения, — поставленный им "Мольер" стал событием, но в театре Товстоногова мог быть только один режиссер. Ни ролей, ни съемок, из эфира вырезали.

Не по-актерски умный. Несоветский какой-то. Независимый слишком. Да еще и с Бродским дружил. Годы спустя он сыграл отца поэта. А тогда бросил все и уехал в Москву.

И место встречи изменилось. Переезд в Москву разделил его жизнь на две равных половины. В Театре имени Моссовета Раневская называла его "человеком из Ленинграда".

"Меня всегда восхищало его неумение и нежелание быть великим. Он был великолепным и неповторимым", — подчеркнул народный артист России Александр Филиппенко.

Его прямой и честный взгляд часто казался опасным, даже если это был наивный взгляд дикаря в рязановском "Человека ниоткуда".

Викниксора из "Республики ШКИД" он играл, вспоминая отца — директора цирка: бородка, очки — это от него.

И ведь Юрский — из тех редких артистов, которые выше своих ролей. У него не игра — поиск правды.

"Когда я играл Сталина, меня интересовало, что в мозгу у человека, который стареет, но полагает государство частью себя", — рассказывал актер.

Был у Сергея Юрского самый большой страх — потерять себя. И была любимая фраза: "Вода всегда течет вниз". Он шел вверх. И всегда против течения.

В Театре имени Моссовета — опустевшая гримерка, розы у зеркала. 11 февраля — прощание. На сцене Сергей Юрский будет в последний раз.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:30

Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

20:19

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

19:34

Полиция дала туманный комментарий по взрыву в Стокгольме

18:56

США грозит еще один шатдаун

18:42

Взрыв в Стокгольме: СМИ сообщили о бомбе

18:28

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

17:17

Землетрясение повредило дома в Иране: есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

1 час назад
CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

2 часа назад
СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

1 час назад
"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"

"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"

45 минут назад
Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

1 час назад
Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

53 минуты назад
Российские дети из иракских тюрем прилетели в Москву

Российские дети из иракских тюрем прилетели в Москву

51 минута назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

1 час назад
США грозит еще один шатдаун

США грозит еще один шатдаун

3 часа назад
Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

5 часов назад
Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

2 часа назад
США и Китай навязывают Евросоюзу более жесткую конкуренцию

США и Китай навязывают Евросоюзу более жесткую конкуренцию

1 час назад
Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя

Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя

1 час назад
Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды

Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды

9 минут назад
Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом

Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом

29 минут назад
Макрон "изменил" Меркель с Трампом

Макрон "изменил" Меркель с Трампом

37 минут назад
Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

1 час назад
Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

1 час назад
Могерини поставили подножку

Могерини поставили подножку

1 час назад
Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

1 час назад
Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

2 часа назад
Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

2 часа назад
Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

2 часа назад
Венесуэла: военные учения и помощь населению

Венесуэла: военные учения и помощь населению

2 часа назад
Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

2 часа назад
Головин травмировался в матче чемпионата Франции

Головин травмировался в матче чемпионата Франции

3 часа назад
Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

3 часа назад
Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

3 часа назад
Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

3 часа назад
Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

3 часа назад
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

3 часа назад
Венесуэльский метеорит сняли на видео

Венесуэльский метеорит сняли на видео

4 часа назад
Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

4 часа назад
Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

4 часа назад
Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

5 часов назад
Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

5 часов назад
Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

5 часов назад
В Москве и Питере прошли несогласованные марши

В Москве и Питере прошли несогласованные марши

5 часов назад
Польша купит у США "прекрасное оружие"

Польша купит у США "прекрасное оружие"

6 часов назад
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

6 часов назад
Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

6 часов назад
Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

7 часов назад
Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

8 часов назад
Торты и десерты могут способствовать похудению

Торты и десерты могут способствовать похудению

8 часов назад
Популярный ютубер вернулся с того света

Популярный ютубер вернулся с того света

9 часов назад
Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

9 часов назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

08.02.2019 14:41
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

07.02.2019 11:40
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40