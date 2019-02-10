Еще больше сходства: Анастасия Брызгалова вошла в образы Анджелины Джоли

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова приняла участие в съемке, тематика которой была посвящена копированию образов известной актрисы Анджелины Джоли. Спортсменка решила обыграть то сходство, которое болельщики находят в ней с голливудской кинодивой.

Брызгалова примерила на себя образы Лары Крофт и Малифисенты, а получившиеся фотографии выложила в своем личном аккаунте в Instagram. Подписчики Анастасии написали ей много восторженных комментариев, получив новую порцию поразительных сравнений с Джоли.

Как призналась сама керлингистка, она также планировала войти в образ еще одной героини в исполнении Анжелины Джоли – миссис Смит, но на это уже не хватило времени.