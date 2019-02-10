Француз обслужит матч "Зенита" и "Фенербахче" в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал судейские назначения на предстоящие матчи 1/16 финала Лиги Европы. Выездной поединок санкт-петербугского "Зенита" против турецкого "Фенербахче" обслужит французская бригада арбитров.

Главным арбитром матча в Стамбуле будет француз Рудди Буке, помогать на линии ему будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Четвертым рефери станет Сириль Мюнье, а дополнительными судьями будут Амори Дельрю и Жером Мигельгорри.

Первый матч "Зенита" и "Фенербахче" состоится 12 февраля в столице Турции. Отметим, что на матчах Лиги Европы, в отличие от игр 1/8 финала Лиги чемпионов, пока не планируется использование системы видеоассистента.