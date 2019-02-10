"Живым щитом" гаишников займется центральный аппарат ГИБДД

Сотрудники ЦА ГИБДД проверят действия владимирских полицейских, которые 9 февраля выстроили "живой щит" на трассе М7 "Волга" для задержания нарушителя на "Шкоде", который ехал по встречке и был опасен для окружающих.

Если будут выявлены факты превышения должностных полномочий и нарушения законодательства, руководителей ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД, не имея возможности стрелять или использовать спецсредства, останавливали проезжающие машины и выстраивали из них заслон.

Нарушителем оказался 29-летний таксист из Волгограда, ранее неоднократно нарушавший ПДД, передает "Интерфакс".