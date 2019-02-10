Картины Гитлера не нашли покупателей

Пять акварелей, предположительно написанных Адольфом Гитлером, остались без покупателей на торгах, устроенных накануне аукционным домом Weidler в немецком Нюрнберге. По сообщению газеты Nuernberger Nachrichten, стартовая цена картин варьировалась от 19 тысяч до 45 тысяч евро. Желающих не нашлось, а "специальный аукцион" не продлился и 10 минут.

На аукцион планировалось выставить 34 картины и ряд других предметов, связанных с Гитлером. Однако в планы аукционного дома вмешалась прокуратура: подлинность многих лотов вызвала сомнение, и большая часть картин была снята с торгов. Теперь предстоит расследование по признакам подделки документов с целью мошенничества. Сам аукционный дом вне подозрений, хотя к нему могут возникнуть вопросы морально-этического характера.

При этом два лота все же нашли покупателей: скатерть для стола и ваза из мейсенского фарфора, предположительно некогда принадлежавшие Гитлеру, были проданы за 630 и 5500 евро соответственно.

В Германии, где любая нацистская символика запрещена, художественные работы Гитлера могут быть выставлены на аукцион как предметы искусства. В 2014 году одна из картин нацистского диктатора была продана на аукционе в Нюрнберге за 100 тысяч евро покупателю из Китая, передает РИА Новости.

А в ноябре 2017 года Нидерландский институт военной документации, исследований Холокоста и геноцида (NIOD) получил в дар акварельный рисунок кисти Гитлера. Рисунок с изображением уличной башни в столице Австрии Вене подарила институту женщина, имя которой не разглашается. Сообщалось, что отец дарительницы приобрел рисунок за 75 центов на ярмарке для нумизматов и филателистов, и лишь вернувшись домой, увидел подпись: "А. Гитлер". Иметь такую картину в доме женщина не пожелала, а заниматься ее продажей два голландских аукционных дома, куда она обращалась, отказались.