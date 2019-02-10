Экс-игрок "МанЮнайтед" Скоулз возглавил "Олдхэм"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Пол Скоулз нашел себя на тренерском поприще. Англичанин получил назначение на пост главного тренера клуба четвертого английского дивизиона "Олдхэм Атлетик".

Официально Скоулз будет представлен в качестве наставника "латикс" в понедельник, 11 февраля, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sports. Сразу после церемонии представления его в качестве наставника "Олдхэма" Скоулз приступит к своим обязанностям.

На данный момент "Олдхэм" располагается на 14 месте в турнирной таблице четвертого дивизиона, имея в своем активе 42 очка после 30 игр. От лидирующего "Линкольна" новый клуб Скоулза отстает на 19 очков.