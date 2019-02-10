Головин травмировался в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил новое повреждение в игре чемпионата Франции против "Монпелье". 22-летний россиянин не смог доиграть поединок и был заменен во втором тайме.

В середине второго тайма Головин получил сильный удар от защитника "Монпелье", после чего не смог самостоятельно подняться с газона. Он покидал поле при помощи врачей, которые, наложив ему компресс, увели его в раздевалку.

О степени серьезности полученного повреждения пока не сообщается.

В матче против "Монпелье" он не смог отличиться результативным действием, а игра завершилась ничьей 2:2. Монегаски после матча 24 тура имеют в своем активе 19 баллов и по-прежнему находятся в зоне вылета, занимая 18 строчку.