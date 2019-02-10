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10 февраля 201922:49 Дмитрий Киселёв

Никакого здравого смысла: Штаты увлеклись метамодерном

EPA

4 февраля президент США Трамп обратился к Конгрессу с посланием "О положении в стране", где заявил следующее: "В рамках развития Вооруженных сил Соединенные Штаты разрабатывают самую современную систему противоракетной обороны". Для американцев должно звучать оптимистично — самая современная ПРО. Но означает ли это, что Трамп имеет в виду создание эффективной противоракетной обороны? Нет. Иначе бы так и сказал. Но как раз об эффективности создаваемой за дикие деньги ПРО Трамп не говорит. Не говорит потому, что против российских гиперзвуковых ракет с траекторией бешеной мухи эффективную ПРО в принципе создать невозможно. Не надо иллюзий.

Далее Трамп подтвердил выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и добавил: "Наверное, мы сумеем подписать другое соглашение, подключив к нему Китай и прочие страны. А может, не сумеем".

С позиции здравого смысла это высказывание не поддается оценке. "Сумеем подписать... А может, не сумеем"... Во всяком случае ни с Россией, ни с Китаем США не ведут переговоров об ограничении вооружений. Наоборот, рвут ранее заключенные договоры. Но зато Трамп поддается культурной расшифровке.

Характер его мышления, психологии, речи, твитов — это метамодерн. Метамодерн пришел в последнее десятилетие на смену постмодерну. Если в постмордерне истины нет — можно так, а можно и по-другому, ничего твердого, сплошная ирония и вариативность — то метамодерн — это колебания искренности. И смысл — в колебаниях.

Вот как объясняют суть нового явления культуры — метамодерна — голландские философы Вермюлен и Акер — авторы самого термина "метамодерн": "У метамодерна нет цели, он движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бесконечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти. Если вы нам простите такую банальную метафору, метамодерн преднамеренно берет на вооружение двойное послание типа "морковка и осел". Как и осел, он преследует морковку, которую он никогда не съест, поскольку морковка всегда вне досягаемости. Но в точности из-за того, что он никак не может съесть морковку, он никогда не прекращает преследовать ее".

Понятно. Но в таком случае метамодерн не предполагает и результат. Метамодерн — это колебания или осцилляции. Осциляции – корень, как в осциллографе, физический термин, синоним колебаний — тоже любим модернистами. И сам смысл — в осцилляциях. Но при этом искренних. Это могут быть колебания между цифровыми копиями себя и материальностью тела, между реальным и виртуальным. Так и у Трампа. Тогда все понятно.

А современный мир, современные технологии подхлестывают метамодерн. В начале нашего века в Америке, например, изобрели охоту через Интернет. Где-то в Техасе стоит подвижный штатив с камерой и заряженным стволом. Находясь в любой точке мира, вы можете подключиться и за приличные деньги поохотится на выпущенную в поле зрения дичь — кабана, оленя или косулю. Сидя у себя дома на кухне или на лужайке, берете, глядя в свой ноутбук, животное на мушку и нажимаете спусковой крючок. Далее — по желанию: рога или всю тушу вам присылают в правильной упаковке домой. Чем не метамодерн?

Защитники животных, гуманисты, да и сами некультурные охотники, правда, выступили против такого способа дистанционного убийства. Но зато все молчат о военных ударных беспилотниках, что ровно так же дистанционно управляются людьми — виртуальными но живыми пилотами — теми, кто каждый день, приходя на службу, усаживаются в мягкое кресло и с перерывом на кофе-брейк убивают людей где-то на других континентах. Такова современная война в стиле метамодерн — в осцилляциях между виртуальным и реальным.

Таких баз на территории Америки уже несколько. Есть они и в Великобритании. С одной из них — Линкольншир — коллеги из ВВС даже как-то сделали как-то репортаж.

Метамодерн вроде и прикольно, но все же притупляет страх. И притупляет личную ответственность. И главное — не приближает к правде. В политике мешает достижению серьезного результата. В случае с Трампом делает и Америку и все человечество заложниками вибраций.

Наверное, поэтому в Белом доме — такая кадровая чехарда. Не каждая личность способна жить войти в резонанс осцилляций Трампа. Вот, например, как реконструирует мотивы отставки одного из ближайших к Трампу людей, адвоката Джона Дауда, выдающийся американский журналист Боб Вудворд в своем свежем бестселлере о жизни внутри Белого дома: "Но в Трампе как человеке и президенте Дауд видел один трагический изъян. Во всех этих политических перепалках, увертках, отрицаниях, бесконечных твитах, яростных нападках на фейк-ньюс, вспышках негодования была одна доминирующая проблема, о которой Дауд знал, но не мог заставить себя высказать ее в лицо президенту: "Вы — конченый лжец".

Впрочем, на Трампа и на то, что происходит в мире, можно посмотреть и с позиций постмордерна. Никто же пока его еще не отменил. Если так, то в постмодерне контекст важнее текста. Если так, то что бы ни говорил Трамп, это не меняет контекста его слов. Мир переполнен оружием. Его быстродействие и разрушительность растут стремительно. А переговоров по ограничению гонки вооружений нет. Они и не намечаются. Может, все же культурно откатиться до доброй старой классики и начать спасительные для всех переговоры? Путин попросил их не инициировать, а дождаться, пока наши партнеры созреют. Ждем.

Текст: "Вести недели"

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