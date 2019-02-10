НХЛ. Три гола Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нэшвилле. "Нэшвилл Предаторз" принимал "Сент-Луис Блюз" и проиграл 4:5. Три шайбы в составе победителей забросил Владимир Тарасенко.

Основное время матча завершилось вничью 4:4, а на 61 минуте Тарасенко принес "блюзменам" победу. Две первых шайбы Владимир забросил на 25 и 48 минутах. В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 41 очко (22 шайбы + 19 передач).

Этот хет-трик стал шестым в заокеанской карьере Владимира. Тарасенко забрасывает более 20 шайб в шести сезонах подряд.