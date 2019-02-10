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10 февраля 201923:58

Венесуэла потеряла из-за санкций с 2013 года до 350 млрд долларов

EPA

Финансовые санкции против Венесуэлы нанесли с 2013 года этой стране ущерб в размере до 350 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике.

"Прямым следствием финансового и торгового бойкота стала потеря венесуэльцами 1,1-1,6 ВВП между 2013 и 2017 годами​​​. Это равно потере от 245 миллиардов до 350 миллиардов долларов, накопленных с 2013 года", – говорится в документе.

В докладе также отмечается миграция граждан Венесуэлы, покидающих страну, которая названа гуманитарной проблемой и которая сейчас служит оправданием вмешательства США.

Недавно Вашингтон объявил о введении санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Торгово-экономическую блокаду США давно устроили и Кубе, соседу Венесуэлы. Истинное намерения Вашингтона – задушить Остров свободы экономически.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Ущерб, по оценкам самих кубинцев, составил не менее 130 млрд долларов.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации (за исключением самих США и Израиля, они голосуют против).

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