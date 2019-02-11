Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

Первая волна перехода на цифровое вещание стартует в России в понедельник, аналоговый сигнал будет отключен в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, все регионы первой волны полностью готовы к отключению аналогового сигнала, ни один из них не вызывает у министерства ни малейшего беспокойства. Во всех субъектах, которые переходят на "цифру", будут работать сводные группы представителей Минкомсвязи, Минпромторга и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В Москве и Московской области аналоговое вещание прекратится 15 апреля (а всего в этот день – в 20 регионах), а 3 июня — в остальных 57.

Как сообщается на сайте РТСР, после отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

План отключения аналогового телевидения можно узнать на сайте РТСР. Там же можно ознакомиться с информацией о недобросовестных организациях, предлагающих подключение к "цифре".