Александр Головин повредил голеностоп

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин не смог доиграть матч чемпионата Франции с "Монпелье". Во втором тайме футболист получил травму и был заменен.

Предварительное обследование выявило у Головина сильный ушиб голеностопа. В понедельник Александр пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет назначено лечение, а также будут названы примерные сроки восстановления игрока.

Ранее тренер вице-чемпионов Франции Леонарду Жардим заявил, что Головин возможно выбыл из строя на несколько недель. В последнее время Головин был одним из лучших в составе клуба, и его потеря может стать для монегасков.