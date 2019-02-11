Драма "Рома" получила премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм". Сам Куарон в воскресенье был признан лучшим режиссером.

Черно-белая лента рассказывает историю зажиточной мексиканской семьи в 1970-х годах из "римского" квартала Мехико, где в должности обслуги трудится главная героиня по имени Клео. Режиссер отражает и социально-политические проблемы тех лет, перед глазами зрителей проходит жестокое подавление восстания студентов.

Ранее Куарон уже удостоился за этот фильм главной награды Гильдии режиссеров США, картина также получила два "Золотых глобуса" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

BAFTA (создана в 1947 году) — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства.