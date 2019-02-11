11 февраля 201908:42
В ДТП в Таиланде погибли двое россиян
На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
По информации местных СМИ, ЧП произошло около 22:30 в воскресенье на склоне холма Патонг. Мотоцикл, на котором ехали двое россиян врезался в автомобиль-пикап. Двоих мужчин — 29 лет и 31 года — госпитализировали, но врачи не смогли оказать им помощь.
Имена погибших полицией не называются, так как ведется следствие. При этом установлено, что водитель пикапа в момент аварии был трезвым.
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