В Краматорске пьяные зенитчики обстреляли склад оружия

В Краматорске пьяные зенитчики обстреляли свой склад.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что трое военных "традиционно перебрали со спиртным" и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом "Игла". Произошел выстрел, одно из хранилищ загорелось.

Пожар уничтожил три ПЗРК "Игла", десять ракет к ним, два пулемета и тысячу патронов калибра 7,62 миллиметра, передает РИА Новости.

Безсонов предположил, что так военные пытались скрыть хищения на складе, потому что по документам на списание пошли две тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра, тысяча патронов калибра 5,45 миллиметра и пять тепловизоров "Арчер".