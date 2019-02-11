"Ювентус" приобретет Салаха на замену Дибале

"Ювентус" выразил желание приобрести нападающего английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха. Представители туринского клуба готовы приобрести права на египтянина в летнее трансферное окно.

При этом в "Старой синьоре" готовы предложить ливерпульцам круглую сумму в размере 200 миллионов евро, сообщает FootballHD со ссылкой на Don Balon. При этом Салах станет приоритетной целью туринцев в случае, если команду покинет Пауло Дибала.

Интерес к аргентинскому полузащитнику проявляет ряд клубов, из которых главным претендентом на него является другой представитель чемпионата Италии – миланский "Интер".