Для тех, кто сидел на задней парте: "Открытая лабораторная-2019"
9 февраля в 30 странах мира прошла самая масштабная научно-популярная акция – "Открытая лабораторная-2019". Интеллектуальная игра, в которой можно проверить свою научную грамотность и избавиться от заблуждений – это то, что в зимний субботний день захватило более 100 тысяч человек.
"Этот проект имеет отличную концепцию: здесь есть удовольствие и веселье, — отметил основатель проекта "Открытая лабораторная", бизнесмен Роман Авдеев. — Порой, вопросы немного провокационные, но именно за счет этого у людей и появляется интерес. Например, в прошлом году спрашивали про солнечного зайчика, и я не смог правильно ответить. Это побудило меня изучить данную тему. Считаю, в этом как раз главный смысл акции".
Первая "Открытая лабораторная" состоялась в 2017 году, и за это время выросла по всем количественным показателям в 2-3 раза. Мероприятие 2019 года охватило 300 площадок, центральной из которых стала аудитория в московском парке "Зарядье".
Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб рассказал:
"У нас великолепный центр биотехнологии, географии и экологии, поэтому мы очень рады принять у себя "Открытую лабораторную-2019". В наших планах развивать сеть партнерств, поддерживать и разрабатывать проекты, которые будут интересны нашим посетителям".
25 вопросов и 30 минут – вот что ждало участников "Открытой лабораторной-2019". По истечении времени завлабы (ученые и популяризаторы) называли правильные ответы и подробно разбирали каждое задание. Так что все, кто сидел в школе на задней парте, мог освежить багаж научных знаний и узнать множество новых для себя фактов.
Александр Панчин, завлаб акции в парке "Зарядье", кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой подчеркнул:
"Сегодня идет бурный рост научно-популярной информации. Количество проектов увеличивается: крупные лектории, онлайн-тесты и прочие активности. Миллионы людей смотрят видеоролики про физические и химические эксперименты, разоблачение мифов. Есть надежда, что количество интересующихся людей и дальше будет расти. А мы будем учить желающих и учиться сами".
"Открытая лабораторная-2019" открыла Международный год периодической таблицы Менделеева. А потому множество вопросов акции были посвящены жизни и открытиям великого химика и разбору жизненно важных научных мифов. Кроме того, международная акция в 2019 году впервые проходила не только на русском языке, но и на английском и других иностранных языках.
Основатель проекта "Открытая лабораторная" Роман Авдеев убежден:
"Проект растет. Над его развитием работает профессиональная команда, и можно сказать, что сейчас мы приступили к формированию настоящей научно-популярной экосистемы".
Семиклассник Константин Бабенко, который принял участие в акции в "Зарядье", признался, что ответил всего на 11 из 25 вопросов, однако узнал в этот день много интересного:
"Мой любимый предмет в школе — информатика, а вот биологию и физику я знаю не очень хорошо, поэтому многие вещи слышал впервые. Нам рассказали, что человек может прожить с одним полушарием мозга, а нервные клетки на самом деле восстанавливаются. Раньше я не задумывался об этом, зато теперь знаю и смогу рассказать что-то новое друзьям".
Надо сказать, что научно-популярная акция получила признание не только участников (взрослых и детей), но и отмечена экспертным сообществом. В феврале 2019 года "Открытая лабораторная" получила премию "За верность науке".
По окончании игры участников акции на разных площадках ждала увлекательная программа: научные шоу, экскурсии, лекции. Но и на этом организаторы "Открытой лабораторной" не прощались с гостями. Всех любознательных пригласили на сайт Laba.media, где через тесты, видео и подкасты рассказывается, как устроен человек и окружающий мир с точки зрения естественных наук.
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