Серьезная авария в Петербурге попала на видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую субботу, 9 февраля, на западном Скоростном Диаметре в Санкт-Петербурге.

Судя по видео, водитель Ford Kuga слишком поздно заметил Mercedes. По словам очевидцев, последний остановился посреди трассы из-за неисправности.

В итоге кроссовер не успел затормозить или уклониться, и снес легковушку.

По предварительной информации, все участники аварии остались живы.