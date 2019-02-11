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Умер Сергей Юрский 37 минут назад
В Театре имени Моссовета прощаются с Сергеем Юрским
В московском Театре имени Моссовета началось прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, который скончался 8 февраля в возрасте 83 лет, передает ТАСС.
Сотни поклонников, коллеги, общественные и культурные деятели пришли проститься с актером. Рядом с гробом, установленным на сцене, находятся члены семьи и близкие друзья, люди несут алые и белые розы.
Проститься с Сергеем Юрским пришел глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, актеры Евгений Стеблов, Авангард Леонтьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин и многие другие. Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Сергей Юрьевич Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. С 1978 года он проживал в Москве, был актером и режиссером Театра им. Моссовета, где поставил множество спектаклей. В 1992 году он стал основателем "АРТели АРТистов Сергея Юрского", с которой поставил на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова спектакль "Игроки-XXI" по пьесе Николая Гоголя.
Юрский сотрудничал с театром "Школа современной пьесы", а также поставил два спектакля в токийском театре "Хайюдза".
На счету актера более 40 киноролей. Первой крупной картиной актера стала комедия Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961), где он сыграл главную роль.
Роли Остапы Бендера в "Золотом теленке" Михаила Швейцера и Викниксора в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки принесли Юрскому широкую известность.
Сергей Юрский удостоен множества наград, включая орден Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, премии президента РФ в области литературы и искусства и правительства РФ в области культуры. Он был лауреатом премий "Золотая маска", "Звезда театра", "Ника", фестиваля "Кинотавр" и других.
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