В Петербурге детского тренера по хоккею избили из-за страницы в Instagram

Детский тренер по хоккею подвергся нападению во время тренировки на ледовой арене в Санкт-Петербурге — на глазах подопечных малознакомый мужчина начал избивать Эдуарда Хабиуллина. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Конфликт произошел около двух часов дня 10 февраля на катке в переулке Челиева. Причиной нападения, по словам пострадавшего, стали сторис на его странице в Instagram, где он выкладывает записи с тренировок.

"Я снял побои, если я правильно понял этого человека — он сказал, что мой аккаунт очень вызывающий, и ему не понравился мой сторис. Может со мной что-то не так? Не могу понять неадекватность людей. Жаль, пропустил удары", — признался Хабиуллин.

Он уточнил, что часто встречал нападавшего на катке, но не разговаривал с ним, а только здоровался.

Это уже третий инцидент на хоккейных площадках за последние два дня. В минувшую субботу, 9 февраля, во время матча на Кубок Москвы среди юношеских команд отец одного из спортсменов достал травматический пистолет и выстрели в сидевшего на трибунах мужчину. Последнего госпитализировали с травмой головы. А вот драка болельщиков в Сергиевом Посаде закончилась гибелью одного из участников пьяной ссоры.