Двое погибших: водитель "Лады" неудачно уклонился от встречного авто под Челябинском. Видео

В Сети размещены кадры с регистратора, запечатлевшего аварию, унесшую жизни двух человек под Челябинском в минувшее воскресенье, 10 февраля.

На трассе Челябинск – Троицк, неподалеку от города Еманжелинска, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался во встречный внедорожник Nissan Patrol.

В результате столкновения погибла супружеская пара – мужчина, находившийся за рулем "Лады" 1976 года рождения, и его пассажирка 1985 года рождения. Еще два человека, находившиеся в салоне Nissan, получили травмы, об этом сообщают местные СМИ.

На записи видно, что за мгновение до столкновения, ставшего фатальным, водитель "пятнадцатой" был вынужден совершить резкий маневр уклонения, чтобы не столкнуться с автомобилем Lexus, которой совершал обгон и двигался по полосе встречного движения.

Не исключено, что ситуацию усугубили сложные дорожные условия – из-за метели видимость на трассе была ограничена.

Известно, что водитель Lexus решил не останавливаться на месте аварии и уехал. В настоящее время его ищут родственники пострадавших.