Открыта система подачи заявок на участие в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России

За первые три дня после открытия системы подачи заявок на участие в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России, 47 регионов России заявили об участии в мероприятии.

В 2019 году Дельфийским играм исполняется 20 лет. Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. В юбилейный год тематика будет связана с Годом театра в России, объявленным Указом президента, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия Ростова-на-Дону, наследием великих ростовчан — Шолохова и Чехова. Особой темой событий Игр станет приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы.

В мероприятии примут участие около 2500 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций, представляющих все федеральные округа и регионы. Победителям и призерам вручат премии. Максимальный размер установлен для коллективов и составит до 500000 рублей. Также премии смогут получить участники младше 14 лет. Помимо этого специальные призы учреждены партнерами Дельфийских игр.

Конкурсная и фестивальная программа Игр постоянно развивается и в этом году будет состоять из 29 номинаций народного, классического и современного видов искусства.

Традиционно все площадки проведения номинаций открыты для свободного посещения зрителей. По опыту прошлых лет, наибольший наплыв зрителей ожидается на соревнованиях по народному танцу, эстрадному пению и фортепиано. Прогнозируется и существенный рост зрительской аудитории интернет-трансляций соревнований по сравнению с предыдущим разом, когда за Играми следили из 800 городов 37 стран.