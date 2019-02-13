Мчавшийся по встречке пьяный водитель оправдан после ДТП со смертельным исходом

В "Прямом эфире" пытались разобраться в страшном ДТП, которое произошло в Саратове и унесло жизнь Ирины Кощаковой. В тот день ей исполнилось 22 года, а вечером вместе с женихом – Максимом Митенковым они возвращались с вечеринки.

Управлял автомобилем Максим, он был трезв. Вдруг на них вылетел мчавшийся по встречной полосе автомобиль, за рулем которого был Денис Загородных.

Удар был сильнейший. Максим чудом выжил, его невеста скончалась.

Загордных пытался с места аварии сбежать, но ему это не удалось. Позже оказалось, что он был нетрезв, а в кармане у него обнаружили наркотики.

Однако обвинили в аварии Максима Митенкова, а Денис Загородных был оправдан и перешел в статус свидетеля.



Семья Митенковых, которая настаивает на невиновности Максима, проиграла в двух судебных инстанциях и обратилась за помощью к правозащитникам и журналистам.

Почему в этой аварии обвинили Максима? Почему севшему за руль пьяным Денису Загородных удалось выйти сухим из воды? Что говорят люди, которые были свидетелями ДТП, почему их показания не были учтены в суде?

Действительно ли следователи пытались заставить их давать "правильные" показания в пользу Дениса, а за отказ угрожали "закрыть" вместе с Максимом? И почему родители погибшей Ирины закрыли дело по примирению сторон, не попытавшись спасти ее жениха?

Подробности этой трагедии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".