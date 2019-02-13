Самая старая дикая птица вновь стала мамой в 68 лет

Обитающая на Гавайях самая старая из живущих в дикой природе птиц, самка альбатроса по прозвищу Уиздом ("Мудрость"), опять стала матерью. За свою жизнь долгожительница вырастила от 31 до 36 птенцов. В среднем, альбатросы живут не дольше 50 лет, сообщает Star Advertiser.

Представители Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США отметили, что на птицу нацепили специальное кольцо, с помощью которых ведется учет диких животных, еще в 1956 году. Причем уже тогда Уиздом не была птенцом.

В среднем альбатросы откладывают по яйцу в год.

Новый птенец долгожительницы появился на свет на тихоокеанском острове Мидуэй, который считается территорией США. Вместе со своим партнером Акеакамаи Уиздом прилетает туда каждый год с 2006-го.

В этом месте гнездится почти 70 процентов всех черноспинных альбатросов на Земле.