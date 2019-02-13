Мешал кататься на лимузине: сын сити-менеджера Чебоксар избил полицейского

Громкий скандал набирает обороты в Чебоксарах. Там сын главы администрации города стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. По версии следствия Олег Ладыков участвовал в драке, а потом скрылся с места происшествия на лимузине. Когда приметный автомобиль остановили, молодой человек, якобы, ударил сотрудника МВД по голове.

Экскурсия в клетку посреди зала суда и затем, можно выдохнуть, за стол к адвокату, подписать необходимые бумаги.

19-летний Олег Ладыков ведёт себя тихо и смирно, и на всякий случай прячет голову под капюшоном. Хотя шансов остаться незамеченным у сына сити-менеджера в Чебоксарах, нет. Теперь он фигурант сразу двух уголовных дел — о побоях и о нападении на представителя власти.

"Вину вы признаёте? Нет? – Да. – И по 116-й, и по 318-й? – По 116-й косвенно", — говорит он.

По версии правоохранителей, один день из жизни Олега Ладыкова выглядит так: затеял массовую драку, покатался на лимузине, отдохнул в кальянной и напал на полицейского.

"Его задержали вместе с группой товарищей в кальянной. Это притон, можно сказать, кальянная, в которой собирались малолетки, не достигшие 18-летнего возраста. Но полиция как-то не сработала с опережением. Теперь вот хлопнули, задержали. При задержании он оказал сопротивление, напал на полицейского и избил его", — сообщил Юрий Шакеев, общественный деятель.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Они соединены в одно производство. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается", — проинформировал общественность Олег Дмитриев, старший помощник начальника СУ СКР по Чувашии.

Сыну сити-менеджера Чебоксар явно неуютно от такого внимания со стороны журналистов. До молодого человека, похоже, только сейчас дошло, как его выходка отразится на репутации родителя.

"Меня до сих пор снимают? – Пока да. — Я совершеннолетний гражданин Российской Федерации, за все свои поступки отвечаю сам", — сообщил он.

Это в суде Олег такой спокойный. На месте различных ДТП, участником, а иногда и виновником которых он становился едва ли не с 14-летнего возраста, хотя водительские права выдают в 18, Ладыков-младший общался с прессой совершенно иначе.

"Убери камеру! Иди отсюда н…! Фото сделать собираешься? Я тебе сейчас фото сделаю, я тебя повешу на памятник твой! Машина что ли эта привлечена? Что ты фоткаешь, эй? Тебя встретят, встретимся с тобой ещё, понял, нет?"

Одни называют его ярким представителем золотой молодёжи по-чебоксарски, другие списывают всё на подростковый протест. Справиться с которым родители не могут, да и некогда — у отца всё время уходит на работу в администрации, ну иногда ещё на закрытые корпоративы с участием звёзд 90-х.

Поведение своего отпрыска сити-менеджер уже по привычке публично осуждает. Он уже извинялся за сына в 2016-м, так зачем теперь менять традицию?

"Со своей стороны, считаю своим долгом принести извинения перед всеми потерпевшими и свидетелями данного инцидента", — заявил Алексей Ладыков, глава администрации Чебоксар.

Суд отнёсся к Олегу Алексеевичу мягко: в изолятор сажать не стали, отправили под домашний арест. Разве что повезли домой не в лимузине, как он любит, а в автозаке.